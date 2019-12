Spectaculos: un avion s-a prăbuşit în mijlocul unei şosele. VIDEO Potrivit politiei locale, cele doua persoane aflate in aparatul de zbor nu au fost ranite in urma aterizarii fortate, potrivit stirileprotv.ro.



De asemenea, nici o persoana aflata la sol nu a avut de suferit in urma acestei adevarate cascadorii.



Avionul a fost avariat destul de serios, una dintre aripi fiind rupta la impactul cu solul, iar cateva masini parcate in zona au fost sifonate. Avion disparut in misiune. A pierdut contactul radio cu un avion militar in care se aflau 38 de persoane Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

