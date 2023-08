Stiri pe aceeasi tema

- Accident grav, joi dupa amiaza, in zona centrala a Timișoarei. Patru mașini s-au ciocnit in lanț chiar la intrare sub pasajul de cale ferata dinspre Clinicile Noi spre Iulius Town. Mai multe echipaje ale Inspectoratului pentru situații de urgența Timiș și ale poliției se afla la fața locului. Din accident…

- In prima luna de la inaugurare, restaurantul Taverna Racilor din Iulius Town, apreciat de peste 35.000 de timișoreni Timișoara, 26 iulie 2023: King Crab din Norvegia, homari albaștri din Franța, dar și alte specialitați aduse special din Grecia sunt deliciile de care s-au bucurat peste 35.000 de timișoreni,…

- Obiceiurile și tradițiile populare din 13 țari vor fi prezentate in aceasta saptamana in Timișoara, Capitala Europeana a Culturii in 2023. Ansambluri folclorice, de pe patru continente, vor veni in inima Banatului in cadrul „Festivalului Inimilor”, iar Iulius Town gazduiește in acest an o parte dintre…

- In aceasta saptamana, Iulius Gardens se transforma intr-o lume a copiilor, unde totul este posibil, joaca nu se sfarșește, iar micile bucurii ale copilariei ii incanta chiar și pe cei mai mari. De Ziua Copilului, Iulius Town le ofera celor mici o experiența la superlativ. In perioada 1 – 11 iunie 2023,…

- Veștile bune continua sa vina de la Iulius Town, unde timișorenii sunt așteptați sa petreaca un weekend plin de evenimente pentru toata familia. „Timișoara – 1930, Primul Concurs Internațional de Automobile din Banat”, 3x3 Iulius Town Challenge, expoziția „Simfonia Existenței”, dar și Cocktail Botanica…

- Street FOOD Festival revine in Timișoara, weekend-ul viitor, iar timp de patru zile iubitorii de preparate inedite vor descoperi rețete din toate colțurile lumii in Iulius Gardens. Anul acesta festivalul reunește sub umbrela „Better Together” muzica live, bucataria internaționala, DJ seturile și…

