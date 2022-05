Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE Parada aeriana inclusa in ceremoniile de Ziua Victoriei de la Moscova a fost anulata din cauza vremii, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, pentru agenția de știri de stat RIA Novosti. Cerul parea insa senin la Moscova. Ceremonia urma sa prezinte 77 de avioane care zburau…

- In timpul vizitei unui grup de congresmani americani in Ucraina, presedintele Volodimir Zelenski le-a prezentat acestora noile planuri si cerinte ale armatei ucrainene pentru a face fata razboiului declansat de Putin. Noua lista de cerinte a Ucrainei pentru Statele Unite are in compunere drone mult…

- Printre victimele atacului cu racheta, de sambata, asupra unei cladiri rezidentiale din Odesa se numara si o fetita de numai 3 luni si mama ei, a anuntat presedintele Volodimir Zelenski, intr-o conferinta de presa. La scurt timp, mai multi jurnalisti au dezvaluit identitatea mamei si a fetitei ei si…

- Fortele aeriene americane au dezvoltat noul sistem de drone Phoenix Ghost ca raspuns la nevoile Ucrainei in razboiul cu Rusia. Peste 121 de drone Phoenix Ghost vor fi furnizate Ucrainei, potrivit unui purtator de cuvant al Pentagonului, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Un internaut din Romania a filmat un clip inedit prin care le arata celor mai tineri o “tehnica” mai puțin știuta de ei, scrie ro-viral.video. Mai intai a umplut un butoi rezistent cu rumeguș, a facut o gaura in mijlocul rumegușului din butoi, a turnat puțin combustibil și…rezultatul e extrem de util…

- Comisia pentru aparare din Bundestag (parlamentul german) a dat miercuri unda verde pentru achizitia de drone inarmate, o premiera in Germania, dupa ce tara a decis sa-si sporeasca masiv cheltuielile militare in urma invaziei ruse in Ucraina, informeaza AFP.

- Aerorozvidka, o unitate specializata in recunoastere aeriana din cadrul armatei ucraienne, spune ca a distrus zeci de „tinte prioritare”, inclusiv tancuri rusesti, camioane de comanda si alte vehicule in raiduri pe timp de noapte, relateaza publicatia The Times.

- Astfel ca sunt oferite sarmale Zelenski și mamaliga lui Putin.Sarmalele sunt gatite dupa o rețeta ucraineana, cu carne de vita și porc, invelite in varza murata.Iar mamaliga lui Putin este facuta la cuptor, cu straturi de branza de burduf și de carne de porc, scrie ziare.com.