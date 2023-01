Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii din cadrul Secției 1 Poliție Feldioara au fost sesizați cu privire la faptul ca Staicu Marius-Darius, in varsta de 13 ani, a plecat de bunavoie, de la domiciliul sau din comuna Teliu. Acesta a plecat pe 16 decembrie, la ora 20.00, fara a se cunoaște destinația, și nu a mai revenit pana in…

- Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice și Administrației a aprobat finanțarea a 503 noi investiții, in 358 de localitați din Romania, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a anunțat ministrul dezvoltarii, Cseke Attila. Proiectele au fost depuse in cadrul primei runde de atragere…

- In 23 octombrie, cu ocazia Zilei Internaționale a Leopardului Zapezii, Zoo Brașov va așteapta la o serie de evenimente dedicate acestui animal fascinant. Astfel, incepand cu ora 11.00, vizitatorii vor sta „De vorba cu ingrijitorii” și vor avea posibilitatea sa afle lucruri interesante despre extraordinarii…

- Sambata, 22 octombrie 2022, incepand cu ora 10, Retromobil Club Romania, filiala Brasov, organizeaza de acum traditionala Retroparada a toamnei. Evenimentul se va desfașura pe Aleea Tiberiu Brediceanu. Brasovenii, dar nu numai, sunt invitati si vor avea ocazia sa admire zeci de automobile de colectie…

- La data de 18 octombrie 2022, in intervalul orar 10.00 – 12.00, polițiști din cadrul Serviciului Rutier Brașov au desfașurat o campanie educativ-preventiva ce a abordat principalele cauze care conduc la creșterea riscului rutier. Activitațile au fost desfașurate la Școala Gimnaziala Cristian și au constat…

- Steve și Ivana sunt doi turiști din Canada care s-au indragostit iremediabil de Romania. Brașovul este unul dintre locurile in care au venit de mai multe ori. Ei cutreiera țara noastra in lung și in lat deja de ceva timp. Au vazut mai multe locuri din țara noastra decat au facut-o unii romani. Au gustat…