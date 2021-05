Spectacol de test în București. Persoanele vaccinate pot participa fără să poarte mască Un spectacol de teatru de test va avea loc in București, la Teatrul Național, in data de 15 mai. La spectacolul-test vor putea participa persoanele vaccinate anti – coronavirus. Spectatorii nu vor fi obligați sa poarte masca sanitara de protecție. Piesa de teatru care se va juca la Teatrul Național va fi „Dineu cu proști”. Condiția pentru a participa la acest experiment este ca spectatorii sa le lase organizatorilor datele personale. Bilete vor putea fi achiziționate online. La intrarea in teatru, spectatorii vor trebui sa prezinte cartea de identitate. Intrebat daca spectatorii vor purta masca,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

