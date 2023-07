Stiri pe aceeasi tema

- Astazi, 17 iulie, ne confruntam cu un val de caldura care se intensifica și care aduce temperaturi de peste 30 de grade in majoritatea regiunilor. Disconfortul termic este accentuat in toata țara, iar instabilitatea atmosferica se manifesta prin furtuni și grindina in unele zone. Iata cum va fi vremea…

- Romania se afla in continuare sub cod galben de canicula, cu temperaturi care pot ajunge și la peste 40 de grade Celsius. Pentru a trece mai ușor peste acest disconfort termic, celebrul maestru bucatar Petrișor Tanase, care vara aceasta le gatește turiștilor veniți pe litoral, ne-a oferit, in exclusivitate…

- Val de canicula peste Romania! Temperaturile vor depași 39 de grade. Cateva sfaturi oferite de Ministerul Sanatatii despre cum trebuie folosit aerul conditionat in aceasta perioada: Regleaza aparatul de aer condiționat astfel incat temperatura sa fie cu 5 grade mai mica decat cea exterioara. Ventilatoarele…

- In Maramureș au sosit deja zilele calduroase, cu temperaturi care trec de 30 de grade Celsius. Autoritațile, cum e și normal, vin cu o serie de recomandari pentru a nu avea probleme de sanatate din cauza expunerii prelungite la soare. Primul lucru recomandat este evitarea expunerii prelungite la soare…

- In Romania, vremea este caracterizata ca fiind caniculara atunci cand temperaturile maxime ating sau depașesc 35 °C in cursul zilei și un indice de un disconfort termic ridicat , indicele de temperatura – umezeala (ITU) va atinge și chiar va depași ușor gradul critic de 80 unitați. Pentru a preveni…

- Astazi discutam despre primul val de canicula din aceasta vara, iar in acest sens avem in vigoare și o informare meteorologica valabila pana maine seara. Se anunța, așadar, o vreme calda in toata țara, iar in orele amiezii in vestul și sudul teritoriului … atenție, temperaturile vor ajunge la 35 de…

- Luna mai este cea mai calduroasa, dar si cea mai instabila luna a primaverii, zilele insorite si calde, uneori chiar caniculare, alternand cu zilele reci si ploioase, iar ploile pot avea adesea caracter torential, se arata in caracterizarea climatica a lunii mai, publicata de Administratia Nationala…

- Luna mai este cea mai calduroasa, dar si cea mai instabila luna a primaverii, zilele insorite si calde, uneori chiar caniculare, alternand cu zilele reci si ploioase, iar ploile pot avea adesea caracter torential, se arata in caracterizarea climatica a lunii mai, publicata de Administratia Nationala…