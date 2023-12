Stiri pe aceeasi tema

- O delegație FMI vine de urgența in Romania saptamana viitoare, anunța Antena 3 CNN, care citeaza surse politice. Sursa citata spune ca experții sunt ingrijorați cu privire la majorarile prevazute in Legea pensiilor. Reprezentanții FMI susțin in continuare ca nu sunt bani.In cel mai recent raport…

- Noua Lege a pensiilor a fost adoptata, iar in 2024 pensiile romanilor vor creste, a anuntat luni seara ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu. „Noua Lege a pensiilor a fost adoptata! Este o forma de respect pentru cei care au muncit si muncesc in Romania. Legea corecteaza inechitatile dintre cei care…

- Ministrul Muncii, Simona Bucura Oprescu, a facut primele declarații dupa ce noua lege a pensiilor a fost adoptata de Parlament. „Este o forma de respect pentru cei care au muncit si muncesc in Romania. Legea corecteaza inechitatile dintre cei care au muncit la fel, dar au iesit la pensie in ani diferiti,…

- Se modifica din nou legea pensiilor? Aceasta propunere a venit din partea FMI, alaturi de etapizarea creșterii veniturilor pensionarilor. Ministerul Muncii are insa o cu totul alta varianta. „Am vazut in mediul public asta, dar dati-mi voie sa ma informez despre el. Romania nu este monitorizata de FMI…

- Ministrul Finanțelor, Marcel Boloș (PNL), refuza sa semneze noua lege a finanțelor și modificarile la legea privind limitarea tranzacțiilor cash. Marcel Ciolacu a convocat o ședința de guvern pentru ora 12.00.

- Cezar Filip, vicepresedintele Asociatiei Magistratilor din Romania, a declarat miercuri, despre noua forma a legii pensiilor speciale, votata de Senat in urma respingerii proiectului la CCR, ca in primul rand nu a existat o consultare a asociatiilor profesionale pe marginea modificarilor propuse in…

- Antena 3 CNN a obtinut in exclusivitate raportul FMI. Expertii de talie internationala sustin ca pachetul austeritatii este un prim pas important pentru reducerea bugetului ridicat deficit.

- Vești importante pentru milioane de romani! Se schimba legea pensiilor, astfel ca peste peste cinci milioane de persoane ieșite din campul muncii vor primi venituri lunare recalculate. Iata cați bani vor primi seniorii. Peste cinci milioane de pensii vor fi recalculate Legea pensiilor ar urma sa se…