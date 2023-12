Stiri pe aceeasi tema

- COMUNICAT DE PRESA: „Artificiile de Anul Nou polueaza aerul și sunt un dezastru pentru pasarile și animalele salbatice sau pentru cele domestice, de aceea este recomandat sa renunțam la folosirea lor”, atrage atenția Laurențiu Alexandru Paștinaru, Președintele Agenției Naționale pentru Protecția Mediului…

- PREGATIRI… Primaria Husi va organiza din nou in acest an o petrecere in strada, in noaptea de Revelion. In acest sens, executivul solicita Consiliului Local aprobarea unei sume din bugetul public. Este vorba despre 36.500 lei, bani care nu sunt nici prea multi, dar nici prea putini, pentru ca reprezentantii…