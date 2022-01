Potrivit cercetatorilor, in acest moment, omenirea se afla in cel mai bun punct din perioada pandemiei: varianta Omicron nu pare sa imbolnaveasca oamenii la fel de rau ca Delta. Medicii sud-africani au observat pentru prima data tendinta in noiembrie, iar modelul pare sa se mentina pe masura ce noua tulpina se raspandeste in Europa si […] The post Specialistii au dezamorsat "bomba" numita Omicron: adevarul despre cat de agresiva e tulpina first appeared on Ziarul National .