- Șeful centrului Cyberint din SRI, generalul Anton Rog, spune ca toate cele 3 servicii de informații ale Rusiei au incercat sa atace cibernetic Romania, dupa declanșarea invaziei lui Vladimir Putin in Ucraina. Declarația a fost facuta pentru canalul StakeBorg de pe YouTube.

- Rebeliunea mercenarilor a dezvaluit multe cu privire la slabiciunile Rusiei lui Putin, dintre care unele ar putea avea consecințe fatale, scriu intr-o analiza CEPA Andrei Soldatov, expert in serviciile secrete ruse, și Irina Borogan, jurnalista de investigații.

- Serviciile secrete americane au avut inca de la mijlocul lunii iunie informații referitoare la intențiile lui Evgheni Prigojin și a mercenarilor Wagner de a se revolta impotriva armatei ruse, se arata intr-un articol Washington Post, preluat de The Guardian. Conform New York Times, informațiile au devenit…

- Retorica dura a șefului mercenarilor Wagner, Evgheni Prigozhin, ar putea incuraja figurile opoziției ruse sa inceapa sa atinga subiecte interzise și sa ceara inlocuirea lui Vladimir Putin cu o alta persoana in calitate de președinte al Federației Ruse, scrie Ministerul Britanic al Apararii, pe Twitter,…

- Opt drone au fost lansate in aceasta dimineata catre Moscova, in cel de-al doilea atac in mai putin de o luna. Toate au fost doborate, sustine armata, care acuza un act terorist al Ucrainei. Serviciile secrete ruse spun ca aparatele de zbor au tintit inclusiv cartierul de lux in care locuieste Vladimir…

- Serviciile de informații militare ucrainene au facut noi dezaluiri despre presupușii autori ai atacului. „Ar putea sa fie vorba despre alte scenarii de activitate ale forțelor locale care opun rezistența Kremlinului. Adica forțele de rezistența sau chiar facțiunile care lupta pentru putere și vor sa…

- Discuții intense in continuare cu privire la anunțata contraofensiva ucraineana. In același timp continua luptele de uzura pe toata lungimea frontului. STIRIPESURSE.RO va prezinta mai jos, in format „live text”, principalele știri legate de razboi in timpul zilei de marți, 3 mai 2023, pe masura ce apar.UPDATE…

- Ucraina a lansat un atac cu drone, care a vizat uciderea președintelui rus, Vladimir Putin, in cursul zilei de duminica. Acesta urma sa viziteze un parc industrial de langa Moscova, care a fost vizat de drona lansata de ucraineni, potivit cotidianului german Bild. Potrivit unor informații publicate…