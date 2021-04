Spaţiile comerciale, demolate și la stația de metrou Pipera. Autoritățile au intervenit noaptea Demolarea chioscurilor de la metrou continua. Autoritațile au desfiintat, joi noapte, spatiile comerciale de la stația Pipera. Decizia de a dezafecta spațiile comerciale din metrou noaptea a fost luata pentru a nu stanjeni circulația calatorilor. De asemenea, pentru a preveni orice incident, la fața locului au fost prezente mai multe echipaje de poliție și jandarmi. […] The post Spatiile comerciale, demolate și la stația de metrou Pipera. Autoritațile au intervenit noaptea appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

