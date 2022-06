Stiri pe aceeasi tema

- Dupa scandalul de la hochei, in care suporterii au cantat imnul Ținutului Secuiesc, a avut loc inca un moment controversat in sportul romanesc. De aceasta data la finala Cupei Romaniei la fotbal, dintre Sepsi și FC Voluntari, transmite digisport.ro.

- Suedia si-a intensificat planurile de aderare la NATO, dupa ce a primit un mesaj de incurajare de la Casa Alba. Statelor Unite a dat asigurari ca va beneficia de sprijin in perioada in care cele 30 de state membre NATO proceseaza o potentiala cerere de aderare la alianta. Suedia si Finlanda au ramas…

- Adopta un Copac, programul de impadurire al ONG-ului „Viitor Plus”, a incheiat cu succes inca un sezon de activitate. In perioada februarie-aprilie, Adopta un Copac a organizat acțiuni de plantare cu scopul de a reabilita prin impadurire terenuri deșertificate și degradate din sudul țarii. Astfel, cu…

- O mama din Ucraina a scris numele fiicei sale, varsta si cateva numere de telefon, chiar pe spatele celei mici, in cazul in care familia ar fi fost separata sau ucisa, in timp ce fugea din Kiev. „In cazul in care noi am fi fost ucisi, iar ea ar fi fost gasita, s-ar fi stiut cine este”, a declarat femeia…

- Viitorul „stadion mic” pe care Compania Naționala de Investiții il ridica in spatele bazei de la ”Dan Paltinișanu” va avea in curand gazonul artificial montat. De asemenea a fost turnata deja fundația la viitoarele vestiare. Viceprimarul Cosmin Tabara a vizitat șantierul stadionului și anunța ca vremea…

- Un tanar a incercat sa sparga o spalatorie auto de la Dej, dar a avut peripeții ca intr-un film. La final s-a ales cu buza umflata și cu catușe.Sambata dimineața, in jurul orei 05:00, tanarul a ajuns in spalatoria auto de pe strada Bistritei, din Dej, pentru a fura bani. Vizibil beat, acesta a studiat…

- In Ucraina s-au inrolat și femeile. Batalionul Valkiria este compus din cele mai curajoase și periculoase femei din Ucraina, pregatite in arta razboiului.”Valkiriile din Kiev va vor ucide”, anunța una dintre membrele batalionului Valkiria.”Invadatorilor, va vom ucide de la fiecare fereastra”, mai spune…