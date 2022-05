Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile din Romania propun niște schimbari majore pentru Uber și Bolt. Consiliul Concurenței anunța ca trebuie impuse niște standarde și reglementari pentru protejarea clientului de potențiale probleme care pot aparea in contextul utilizarii serviciilor de transport alternativ intermediate de platforme…

- Intregul rezultat al invaziei ruse a Ucrainei depinde de modul in care se va desfașoara lupta pentru Donbas . Prin urmare, urmatoarele doua sau trei saptamani vor fi „critice” pentru mersul ostilitaților. Acest lucru a spus expertul militar Justin Crump, citat de BBC. Potrivit acestuia, exista trei…

- Romanii vor plati in 2022 pentru masa de Paște mai mult cu cel puțin 70 de lei. In coșul de cumparaturi nu exista nici macar un produs care sa coste la fel ca anul trecut, toate sunt mai scumpe. Mielul intra in categoria delicateselor din cauza prețului tot mai ridicat. Un kilogram costa cu 35% mai…

- Contul curent al balantei de plati a inregistrat, in primele doua luni din acest an, un deficit de 2,252 miliarde euro, comparativ cu 1,442 miliarde euro in perioada ianuarie februarie 2021, potrivit unei informari transmise de Banca Nationala a Romaniei BNR .In structura acestuia, balanta bunurilor…

- E Distributie Dobrogea a redus pe cat posibil numarul intreruperilor programate pentru buna administrare si functionare a retelei de distributie a energiei electrice, pentru a minimiza disconfortul clientilor.Lucrarile au fost reduse la cele care sunt necesare.Regretam neplacerile resimtite de clienti…

- Ministerul Muncii in prezent elaboreaza un mecanism pentru compensații la o eventuala creștere a prețului la energia electrica. „Suntem in proces de lucru, este foarte complicat. Sunt experți care lucreaza, trebuie sa lucram și cu furnizorii, inca nu pot sa va dau detalii, dar suntem in alerta”, a declarat…

- Cat curent consuma frigiderul tau in fiecare luna și cum ai putea sa faci o minima economie in aceasta direcție? Este de mare ajutor in special pentru romani, dupa seria de scumpiri de care au parte de luni bune incoace. Ce poți face pentru a reduce factura? Iata un truc pe care il recomanda mulți […]…

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a declarat, luni, ca situatia este „foarte, foarte periculoasa” in Ucraina si ca o invazie rusa este posibila „in urmatoarele 48 de ore”, relateaza AFP si Reuters. „Trebuie sa intelegem ca este o situatie foarte, foarte periculoasa si dificila. Suntem in pragul…