Stiri pe aceeasi tema

- Uraganul Ian, una dintre cele mai puternice furtuni din Statele Unite, a provocat pagube importante si in Cuba, in urma cu cateva saptamani, generand jumatate dintre pierderile asigurate, o suma cuprinsa intre 50 si 65 de miliarde de dolari, precizeaza intr-un comunicat asiguratorul. Potrivit Swiss…

- Parchetul European, impreuna cu autoritațile din 14 state membre ale UE, a desfașurat peste 200 de percheziții in legatura cu o schema complexa de frauda la TVA bazata pe vanzarea de bunuri electronice, iar prejudiciul estimat este de 2,2 miliarde de euro, a transmis instituția condusa de Laura Kovesi,…

- Grupul Enel si-a planificat pentru anul viitor plecarea din Romania, potrivit unui raport prezentat presei cu ocazia conferintei Capital Markets Day. “Activitatile din Europa se vor concentra pe Italia si Spania, in conditiile in care vom iesi din Romania”, a spus Alberto De Paoli, directorul financiar…

- In octombrie, la nivelul Uniunii Europene au avut loc mai multe intalniri pe tema prețului gazelor naturale. Plafonarea prețului gazelor, in forma solicitata, imposibila. Anunțul Comisiei Europene pentru statele membre In urma acestor reuniuni la nivel inalt, șefii de stat si de guvern din UE au cazut…

- Temperaturile din octombrie in Eurpa au fost cele mai ridicate din istorie, a anunțat marți Serviciul Copernicus privind schimbarile climatice (C3S) al Uniunii Europene, atingand aproape 2 grade Celsius peste perioada de referința 1991-2020. Cel mai cald a fost in Austria, Franța, Germania, Italia,…

- Chiritoiu a declarat la finalul sedintei de Guvern ca acest proiect isi propune sa imbunatateasca mediul de afaceri din Romania. “Astazi, Guvernul a adoptat o Ordonanta de Urgenta pentru crearea licentei industriale unice in Romania. E un proiect care a fost initiat de Ministerul Antreprenoriatului…

- Comisia Europeana a atentionat tarile membre ale Uniunii Europene ca o plafonare generala a pretului gazului ar putea fi dificil de lansat si implica riscuri pentru securitatea energetica, pe fondul apelurilor capitalelor europene catre Bruxelles de a lua masuri privind tinerea sub control a preturilor…

- „Rata de absorbție a fondurilor europene de 64,5% plaseaza Romania la un nivel egal cu Germania și foarte aproape de Franța (65%), depașind state membre vechi, precum Belgia (59%), Italia, Spania ori Olanda (fiecare cu puțin peste 56%). Procentul reprezinta 22 miliarde euro, bani intrați in țara din…