- Spania continentala a inregistrat joi un record absolut de temperatura pentru luna aprilie, cu 38,8 grade Celsius la Cordoba (sud), conform datelor provizorii publicate vineri de agentia spaniola de meteorologie (Aemet), relateaza vineri AFP.Aceasta temperatura, inregistrata la statia meteo de pe…

- Valul de caldura exceptional de timpuriu care a lovit Spania in aceasta saptamana va atinge punctul culminant joi si vineri, cand sunt asteptate recorduri de temperatura pentru luna aprilie, in special in sudul tarii, informeaza AFP.

- In urmatoarele zile, vremea se va schimba radical in Romania, fiind așteptat un val de aer polar, din cauza caruia vom avea parte de temperaturi destul de scazute pentru aceasta perioada. Incepand de joi, insa, temperaturile vor crește, iar cu cat ne apropiem de weekend, vremea va fi destul de frumoasa…

- Conform Administratiei Nationale de Meteorologie (ANM), in Capitala, in intervalul 27 martie, ora 9:00 - 28 martie, vremea se va mentine calda pentru aceasta data, dar va deveni instabila. Cerul va prezenta innorari, temporar accentuate mai ales spre seara cand vor fi averse, posibil insotite de descarcari…

- Intr-un loc din Romania a fost ca vara in luna martie! Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a inregistrat acolo temperatura de 32,8 grade Celsius. Cand a fost cel mai cald in primavara la noi in țarar.

- Statia meteo din Targu Lapuș a inregistrat, in noaptea de vineri spre sambata, – 16 de grade Celsius, dupa alte doua nopti de ger extrem. Temperatura aerului inregistreaza urmatoarele valori: -15 grade la Targu Lapus, -12 grade la Feresti, -11 grade in Pasul Prislop, -10 grade la Ocna Sugatag si Baia…

- Temperaturile din Romania s-au schimbat radical in ultima perioada, iar acum se pare ca ajung la valori extrem de scazute. In orașul din Romania in care s-au inregistrat cele mai mici temperaturi, oamenii au indurat temperaturi de -31 de grade Celsius.

- Mohe este pe buna dreptate supranumit „Polul Nord” al Chinei. Este cel mai nordic oraș al țarii și este un loc extrem de rece. La finalul saptamanii trecute s-au inregistrat -53 de grade Celsius, un record de temperatura istoric pentru aceasta țara, informeaza Sky News.