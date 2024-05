Stiri pe aceeasi tema

- Un grav accident de circulație s-a petrecut pe DN 67, in judetul Valcea! Un barbat in varsta de 65 de ani și-a pierdut viața, iar alte doua femei au fost grav ranite. In cazul șoferului de autocar, in urma testarii cu aparatul etilotest, a reieșit un rezultat de 0,10 mg/l alcool pur in aerul expirat.

- Accident mortal pe Faleza Dunarii din Galați. Un barbat in varsta de 41 de ani, polițist, a decedat dupa ce a fost lovit de o mașina. O femeie in varsta de 35 de ani, care era pasagera pe vehiculul cu doua roți, se afla in stare grava.

- Accident infiorator in Argeș, in Joia Mare. Doi tineri au murit pe loc, dupa ce au intrat cu mașina intr-un copac. Ceilalți doi baieți, care se aflau in aceeași mașina, au nevoie de ingrijiri medicale. Viața tinerilor de 16 și 19 ani nu a mai putut fi salvata.

- Accident mortal, ieri-seara, pe raza localitatii Ciula Mare, din judetul Hunedoara, dupa ce un sofer a pierdut controlul masinii, care s-a rasturnat si a lovit un cap de pod. Miercuri, in jurul orei 20.20, Poliția Orașului Hațeg a fost sesizata despre incidentul rutier. In accident a fost implicat un…

- Evenimentul rutier a avut loc pe o strada din comuna galațeana Cudalbi. Un barbat care conducea un tractor a scapat vehiculul de sub control, iar acesta a inceput sa se invarta in cerc. Cand a incercat sa il redreseze, a fost calcat de tractor de mai multe ori și ulterior a decedat

- Un accident mortal s-a produs, in urma cu cateva ore, in Valcea. Un barbat a murit, dupa ce a fost calcat de tren. Acesta a vrut sa traverseze calea ferata neregulamentar, iar gestul teribilist l-a costat viața. Medicii nu au mai putut sa ii salveze viața.

- Un accident cumplit s-a produs in Dolj, luni dimineața. Un barbat in varsta de 34 de ani s-a stins din viața, dupa ce s-a rasturnat cu mașina dincolo de partea carosabila. Medicii nu au mai putut face nimic pentru a-i salva viața acestuia.

- Un accident cumplit s-a produs, in urma cu puțin timp, in Braila! O adolescenta de 16 ani și-a pierdut viața, dupa ce iubitul ei a pierdut controlul volanului. Tanarul de 23 de ani a consumat alcool inainte sa se urce la volan. Mașina in care se aflau a fost distrusa.