Oficialii UE au aprobat pe repede inainte Planul pentru Ucraina, care este, de fapt, echivalentul PNRR-ului romanesc. In ce privește documentul ucrainean, Comisia Europeana nu a avut nimic de obiectat, considerand ca este perfect intocmit și a pregatit deja finanțarea de 38.270.000.000 de euro, din care 5.270.000.000 euro sunt cadou din partea statelor Uniunii Europene. […]