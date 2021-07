Stiri pe aceeasi tema

- In perioada aprilie 2020 - martie 2021, numarul innoptarilor turistilor straini in structurile de primire turistica din Uniunea Europeana a scazut cu 79% comparativ cu precedentele 12 luni, in conditiile in care toate statele membre UE au inregistrat scaderi, in frunte cu Spania (minus 90%) si Romania…

- Franta a primit unda verde de la Comisia Europeana pentru planul sau national de redresare si rezilienta (PNRR) in valoare de 100 de miliarde de euro, dintre care aproape 40 de miliarde vor fi finantate prin granturi europene, a anuntat miercuri presedinta executivului comunitar, Ursula von der Leyen,…

- Spania, unde obligatia de a purta masca in exterior este extrem de stricta de la finalul primului val al pandemiei, va putea sa renunte la aceasta restrictie "in curand", a promis miercuri premierul Pedro Sanchez, potrivit AFP. "Vom renunta in curand la purtarea mastilor pe strada", a declarat Sanchez…

- Presa din Spania anunța ca noul antrenor al lui Real Madrid va fi Carlo Ancelotti care a mai pregatit formația de pe „Santiago Bernabeu” in perioada iulie 2013 – mai 2015. Acesta este actualul antrenor al lui Everton. Insa Ancelotti este vazut de publicația As drept „planul de urgența”. Publicația…

- Statele membre ale UE au aprobat planul de relansare menit sa depaseasca consecintele economice ale pandemiei de COVID-19. Primul imprumut, in valoare de 10 miliarde de euro, va fi emis in iunie.

- Polițiștii din Spania au prins o banda de traficanți de droguri și nu mai puțin de 7 tone de hașis. Planul pus la cale de traficanți a eșuat, iar aceștia au fost prinsi inainte de a-si finaliza operatiunea. Autoritatile nu au oferit informatii despre membrii bandei.

- Camera Deputatilor din Italia a aprobat, marti dupa-amiaza, planul de relansare economica propus de premierul Mario Draghi, in valoare de 248 de miliarde de euro, informeaza cotidianul La Repubblica. Proiectul de lege a fost aprobat in Camera Deputatilor cu 442 de voturi pentru, 19 impotriva…

- Curtea Constitutionala a Germaniei a deschis miercuri calea pentru ca autoritatile de la Berlin sa ratifice planul european de relansare in valoare de 750 de miliarde de euro, transmite Agerpres. Astfel, judecatorii constituționali germani au respins contestația lui Bernd Lucke, un profesor de economie…