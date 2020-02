Spania: Guvernul face un prim pas spre adoptarea unei legi privind dreptul la eutanasie

Guvernul spaniol a obtinut marti unda verde din partea Congresul Deputatilor pentru a lansa examinarea unui proiect de lege, promis de doi ani, prin care se recunoaste dreptul la eutanasie, in conditii stricte, in pofida opozitiei Bisericii catolice si a dreptei politice, transmit AFP si Reuters. Deputati spanioli au aprobat - cu 203 voturi pentru, 140 impotriva si doua abtineri - lansarea procesului legislativ. Textul urmeaza sa fie supus dezbaterii si votului mai intai in Congresul Deputatilor, iar apoi in Senat, ceea ce va dura mai multe luni. 'Spania face un pas decisiv in favoarea recunoasterii…