- Spania a adoptat marti o reforma care faciliteaza angajarea imigrantilor, in contextul in care tara se confrunta cu o criza de personal in mai multe sectoare, printre care turismul si agricultura, in pofida unei rate a somajului ridicate.

- Inspectia Muncii, prin inspectoratele teritoriale de munca, a desfașurat, in perioada 28.04– 2.06.2022, actiuni de control in urma carora s-au aplicat amenzi in valoare de 13.869.301 lei pentru nerespectarea prevederilor legale in domeniul relațiilor de munca și al securitații și sanatații in munca.…

- Ministerul Securitatii Sociale si Migratiei din Spania a anuntat vineri ca va relaxa regimul vizelor pentru lucratorii straini, pentru a face fata cererii de forta de munca, transmite Reuters. Economia spaniola se confrunta cu dificultati de a gasi angajati in domenii cum ar fi turismul, constructiile,…

- Angajatorii pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referinta (ISR) al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca, daca angajeaza elevi si studenti pe perioada vacantelor, a anuntat joi Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei…

- In Romania este un deficit de 800.000 – 1 milion de angajați, iar cele mai mari cereri sunt in domeniul serviciilor, HoReCa, agricultura sau constructii, a anunțat ministrul Muncii, Marius Budai. „Din ceea ce declara mediul de afaceri, este undeva la 800.000 – 1 milion de locuri de munca ce ar trebui…