Stiri pe aceeasi tema

- Oprirea finanțarii Agentiei Natiunilor Unite pentru refugiatii palestinieni (UNRWA) ar fi „disproporționata și periculoasa”, a afirmat șeful diplomației europene, Josep Borrell, dupa acuzațiile lansate de Israel, potrivit carora 12 membri ai personalului agenției ONU au participat la atacul Hamas din…

- Ministrii de externe din Uniunea Europeana, reuniti in primul Consiliu Afaceri Externe (CAE) oficial din mandatul presedintiei belgiene a Consiliului UE, au ajuns la un acord de principiu pentru lansarea unei operatiuni militare pentru a proteja vasele comerciale ce navigheaza in Marea Rosie, a anuntat…

- Josep Borrell a avertizat luni, 11 decembrie, ca situatia din Fașia Gaza este "apocaliptica" pentru populatia civila, seful diplomatiei europene apreciind ca nivelul de distrugere pe teritoriul enclavei palestiniene este superior celui din Germania din timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza…

- Romania se afla pe locul 47 in planul inovarii, din 132 de tari analizate, fiind depasita de toate tarile partenere din cadrul Uniunii Europene, potrivit unui raport pentru anul 2023 privind indexul inovarii, a declarat purtatorul de cuvant al Institutului National de Statistica (INS), Vladimir Alexandrescu…

- Romaniei i-au fost acordate fonduri europene de solidaritate care se ridica la aproape 34 de milioane de euro, pentru repararea daunelor cauzate de seceta severa din 2022. Comisia Europeana a aprobat 33,9 milioane de euro din Fondul de solidaritate al Uniunii Europene (FSUE) pentru a sprijini Romania…

- „Am fost prea optimiști cand a venit vorba de producția in masa și probabil am fost prea increzatori ca tot ce am comandat sa și vina la timp”, declara Ursula von der Leyen, in februarie 2021, relateaza Realitatea PLUS. Asta declara Ursula la trei luni dupa ce a plasat comenzile uriașe catre Pfizer…

- Aproximativ 70% dintre locuitorii Fasiei Gaza, adica in jur de 1,5 milioane de persoane, s-au stramutat de la inceputul razboiului cu Israel, a indicat marti agentia ONU pentru refugiatii palestinieni, UNRWA, transmite dpa, informeaza AGERPRES . Zeci de adaposturi de urgenta au primit in total zeci…