Suedia și Canada reiau finanțarea agenției ONU pentru refugiații palestinieni. „Situația umanitară din Gaza este devastatoare, iar nevoile sunt acute” Suedia și Canada au anunțat ca iși vor relua plațile de ajutor financiar pentru agenția ONU pentru refugiații palestinieni, UNRWA, la cateva saptamani dupa ce au suspendat-o - asa cum au procedat aproximativ 15 tari - in urma acuzațiilor Israelului aduse organizației, relateaza duminica, 10 martie, Euronews.Anunțul de sambata al Suediei a venit in contextul in care o nava cu tone de ajutoare umanitare se pregatea sa paraseasca Cipru cu destinația Fașia Gaza, dupa ce donatorii internaționali au lansat un coridor maritim pentru aprovizionarea enclavei asediate, a carei populație se confrunta cu… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

