- Joi, 15 decembrie, intre orele 9-14, in localitațile Gruni, Ghizela, Șanovița și in Faget, pe strazile Calea Bichigiului, Ștefan cel Mare, Dorobanților, Gheorghe Doja, George Garda, Vasile Alecsandri, Calea Lugojului și 1 Decembrie 1918, se va efectua spalarea rețelei de distribuție. Pe durata lucrarilor…

- In contextul intrunirii, bd. Ștefan cel Mare și Sfint, perimetrul str. Vasile Alecsandri și str. Ismail este blocat. Transportul este redirecționat. De adaugat ca susținatorii Partidului Politic „ȘOR” s-au luat la cearta și bataie cu cițiva simpatizanți ai Maiei Sandu, care le cer oamenilor sa plece…

- Incepand de astazi, 23 noiembrie, pana vineri, 25 noiembrie, in localitatea Ghiroda se va așterne stratul final de mixtura asfaltica pe sase strazi. Este vorba de: Lalelelor, Florilor, Iris, Zambilelor, Crizantemelor și Bujorilor. Concomitent cu lucrarile la partea carosabila, se vor executa și lucrarile…

- Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara Deseuri (ADID) Timis a depus, luni, proiectul pentru finantare prin PNRR privind ridicarea a zece Centre de colectare cu aport voluntar (CAV-uri). Valoarea proiectului este de aproape opt milioane de euro. Cele zece centre de colectare vor fi ridicate la: Belinț,…

- Aquatim a anunțat ca pe 15 noiembrie va efectua lucrari de spalare a rețelei de distribuție a apei in Faget, astfel ca, intre orele 9-13, se va opri apa pe strazile Calea Bichigiului, Ștefan cel Mare, Gheorghe Doja, George Garda, Vasile Alecsandri și Cloșca. Lucrarile de spalare urmaresc sa…

- In ultima zi a lunii octombrie, in jurul orei 02:30, polițiștii orașului Faget au fost sesizați prin apel 112 , de un barbat in varsta de 37 de ani, cu privire la faptul ca acesta s-a ratacit in padurea situata intre localitațile Temerești și Sintești, din județul Timiș. In urma verificarilor efectuate,…

- Incepand de joi, 22 septembrie, Poliția Ghiroda are un sediu modernizat, dotat cu tehnologii actuale, propice pentru desfașurarea activitații lor. Joi a avut loc recepția finala la lucrarile de reabilitare a Postului de Poliție, care este acum unul din cele mai bine puse la punct sedii ale MAI din…

- Lucrarile la esplanada din fata Teatrului National "Vasile Alecsandri" sunt in plina desfasurare. "Continuam seria proiectelor pentru #Iasi. Esplanada care face legatura dintre Teatrul National „Vasile Alecsandri" si bulevardul Stefan cel Mare va capata o noua infatisare, demna de un oras european.…