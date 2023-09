Spaima elevilor: catalogul online. Părinţii pot vedea instant ce note şi câte absenţe au copiii lor Digitalizarea scolilor inseamna si trecerea la catalogul online. Usor-usor, scolile renunta la catalgoanele clasice, cele fizice. Conform studiilor, situația la invațatura este imbunatațita vizibil acolo unde a fost introdusa o astfel de platforma, care poate fi accesata de parinti si de profesori chiar si de pe telefon. Frica de parinti Care ar fi avantajele unui […] The post Spaima elevilor: catalogul online. Parintii pot vedea instant ce note si cate absente au copiii lor first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

