SpaceX depășește propriul record lansând 96 de rachete SpaceX, compania spațiala condusa de miliardarul Elon Musk , și-a depașit recordul anual anterior pentru lansari de rachete orbitale in 2023. Cu o rata medie remarcabila de lansare de o misiune la patru zile, SpaceX a finalizat cu succes 96 de misiuni. Anul acesta, compania a realizat 91 de lansari folosind racheta Falcon 9 și alte cinci cu Falcon Heavy, depașind recordul anual anterior de 61 de lansari orbitale in 2022, potrivit CNBC. Mai mult, SpaceX a lansat racheta Falcon 9 de mai multe ori in acest an decat a facut-o in intregul deceniu de la construcția sa. In plus, compania a atins o piatra… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

