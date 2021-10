Stiri pe aceeasi tema

- ​Pe 5 octombrie se împlinesc 10 ani de la moartea lui Steve Jobs din cauza cancerului la pancreas. Compania pe care a fondat-o, Apple, a crescut mult de atunci: capitalizarea este de 7 ori mai mare și veniturile, dar și numarul de angajați, aproape ca s-au triplat. Apple este o super-mașina de…

- Compania chineza ByteDance, care detine populara aplicatie video TikTok, poarta discutii cu bancile de pe Wall Street pentru a imprumuta peste trei miliarde de dolari cu care sa isi refinanteze datoriilor, informeaza Reuters citand surse din apropierea acestui dosar. ByteDance intentioneaza…

- Compania a obtinut in primele sase luni venituri de 320,4 miliarde de yuani (49,56 miliarde dolari). Cel mai mare declin a fost inregistrat de divizia de consum, care include telefoanele mobile, la care veniturile au scazut cu 47%, la 135,7 miliarde de yuani. Marja de profit net a urcat cu 0,6 puncte…

- Miliardarul american Jeff Bezos, care a efectuat recent un zbor in spatiu, s-a oferit luni sa achite pana la 2 miliarde de dolari din costurile NASA daca agentia spatiala americana ii va atribui companiei sale, Blue Origin, un contract ce prevede dezvoltarea unui vehicul spatial conceput pentru asolizarea…

- Microsoft a anunțat profit net de peste 16 miliarde dolari și vânzari de peste 46 miliarde dolari pentru trimestrul trecut, pe fondul creșterii accelerate a cererii de servicii de cloud computing. Microsoft se numara printre giganții tech care au avut cel mai mult de câștigat de pe urma…

- Miliardarul Jeff Bezos a anuntat ca va acoperi pana la doua miliarde de dolari din costurile NASA, daca agentia spatiala americana ii va acorda companiei sale Blue Origin un contract pentru realizarea unei nave care sa duca astronauti pe Luna, transmite Reuters . Intr-o scrisoare catre administratorul…

