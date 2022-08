Sovecon majorează estimările privind exporturile de grâu ale Rusiei Firma ruseasca de cercetare de piata Sovecon si-a majorat estimarile privind exporturile de grau ale Rusiei in sezonul iulie 2022 – iunie 2023 cu 200.000 tone, la 43,1 milioane de tone, transmite Reuters. Rusia este cel mai mare exportator mondial de grau, livrand in special tarilor din Orientul Mijlociu si Africa. Pana acum exporturile sale sunt in scadere din cauza aprecierii rublei, a taxei de export si a problemelor logistice si cu bancile, provocate de sanctiunile occidentale impuse Moscovei. Avansul este modest comparativ cu recenta revizuire in crestere de catre Sovecon a recoltei de grau… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

