Stiri pe aceeasi tema

- Ovidiu Goga, soțul Sorinei Pintea, susține ca nu se teme pentru faptul ca soția lui nu-și va dovedi nevinovația, fiind convins ca intr-un final va fi achitata. Goga se teme pentru faptul ca Sorina Pintea este grav bolnava, iar condițiile din arest ar putea conduce la ”o situație ireversibila”.Citește…

- Ministrul Afacerilor Interne, Marcel Vela, anunta ca i-a cerut sefului Politiei Romane sa dispuna verificari dupa ce fostul ministru al Sanatatii a fost supusa unei umilinte marti seara. Pintea a fost dusa la Policlinica MAI in catuse, desi starea acesteia de sanatate este foarte grava. Mai mult, presa…

- Sorin Roșca Stanescu In ziua de 3 martie 2020, milioane de telespectatori au vazut-o pe doamna Sorina Pintea scoasa cu catușe din „Beciul Domnesc”, inghesuita intr-o mașina și apoi imbrancita pe scarile policlinicii Ministerului Afacerilor Interne. Și au vazut și scena readucerii acesteia in aceleași…

- Gabriela Scutea a fost propusa de ministrul Justiției, Catalin Predoiu, ca Procuror General, avand, in opinia ministrului, cea mai buna prestație. Crin Bologa este propunerea pentru șef al DNA, „pentru ca nu a avut legatura cu pasivele DNA”, iar Giorgiana Hosu este propunerea pentru conducerea DIICOT,…

- Anca Daniela Patriche, care vineri iși lua in primire funcția de directoare de ingrijiri la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, a fost injunghiata de soțul cu care se afla in divorț. Agresiunea, de o violența extrema, a avut loc chiar in spital, in timp ce pe hol erau pacienți , dar și personalul…

- Pentru prima data in ultimii 16 ani, hotelierii de la Balea Lac nu mai pot construi in aceasta iarna singurul hotel de gheata din muntii Fagaras, din cauza lipsei ghetii din Lacul Balea, aflat la peste 2.000 de metri altitudine. Conform reprezentantilor hotelului, citati de Agerpres, ca sa construiasca…

- Ministrul de Interne, Marcel Vela, l-a luat dur la intrebari pe Raed Arafat, secretarul de stat, in videoconferinta cu prefectii, care a avut loc marti dimineata. Discutia, foarte tensionata dintre cei doi, a pornit de la cazul fetitei din Valcea care nu a putut sa fie preluata de elicopterul SMURD.…

- Personalul medical din sistemul de urgența SMURD și UPU sare in apararea lui Raed Arafat. Peste o suta de medici, asistenți, directori și manageri din sistem au semnat o scrisoare de susținere a lui Arfat in contextul in care in spațiul public se vorbește tot mai des despre o iminenta demitere a acestuia,…