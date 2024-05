Stiri pe aceeasi tema

- Numarul de persoane fizice și juridice inmatriculate a scazut in primele trei luni din 2024 cu 6,78%, comparativ cu perioada similara a anului 2023, conform datelor publicate de Oficiul Național al Registrului Comerțului (ONRC).

- Statisticile facute publice de Politia judetului Suceava indica faptul ca, in primele trei luni ale anului, numarul infractiunilor care vizeaza patrimoniul a scazut, dar este in crestere numarul fraudelor online. Aproape optzeci de astfel de infractiuni au fost inregistrate, dar si peste 50 de operatiuni…

- Numarul cazurilor de abuz asupra copiilor a fost in scadere in primul trimestru al acestui an, comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior, dar situatiile inregistrate sunt mai grave, potrivit unui comunicat de presa remis, vineri, AGERPRES, de Directia Generala de Asistenta Sociala si pentru Protectia…

- Ideea unora care pariaza doar pe știri și generaliste, potrivit careia televiziunile pentru copii și tineret, aflate in grila operatorilor de cablu TV, reprezinta un segment minor de audiența, este falsa. Aceste televiziuni pentru cei mici nu sunt deloc... mici. Dețin un public fidel, format din copii,…

- Veste importanta pe piața media, in perspectiva Jocurilor Olimpice. Platforma Max, o extensie a Warner Bros. Discovery, care urmeaza sa fie lansata in Romania pe 21 mai, va transmite integral, in online, fiecare moment al competiției de la Paris. E alternativa in materie de streaming pentru TVR, postul…

- TLC, HGTV, Discovery, Warner TV, Eurosport, Cartoon Network, Cartoonito, HBO, Cinemax au pregatit in martie emisiuni noi, competitii sportive, titluri noi, documentare si emisiuni lifestyle, dar si filme de neratat, potrivit news.ro. TLCUn nou serial turcesc vine la TLC din 2 martie, de la 22:00:…

- 2023 a fost un an cu provocari, care a urmat perioadei de pandemie și in condițiile in care Romania se afla in imediata vecinatate a unei zone de razboi, cu o creștere a costurilor pentru populație și companii. In ciuda acestora, Banca Transilvania și-a asumat rolurile de lider și deschizator de…

- Legea nr. 406/2023 pentru modificarea și completarea unor acte normative in scopul creșterii incluziunii financiare, inițiata de PNL și promulgata recent, instituie un set de masuri destinate cresterii incluziunii financiare a consumatorilor de servicii financiare in domeniul serviciilor de plata. Actul…