Stiri pe aceeasi tema

- In data de 9 mai 2023, in centrul Aradului, Ziua Europei va fi sarbatorita printr-un spectacol de muzica și dansuri, care va promova tradițiile și... The post „Europe Day – Europa la noi acasa“ – spectacol dedicat Europei, in centrul Aradului appeared first on Special Arad · ultimele știri din Arad…

- Primarul Municipiului Zalau, Ionel Ciunt, impreuna cu viceprimarul Nicolae Fazakas au felicitat-o, vineri, 19 aprilie, pe doamna Ardai Elisabeta, cu ocazia aniversarii varstei de 100 de ani. Cu aceasta ocazie, i-au oferit din partea instituției un buchet de flori, o diploma aniversara și un stimulent…

- De la inceputul lunii martie a anului curent Inspectoratul General pentru Migrație a luat in custodie publica și plasat in Centrul de plasament temporar 4 straini. Aceștia urmeaza expulzați din Republica Moldova.

- Extinderea transportului public in zona periurbana a fost subiectul principal al discuției de astazi, dintre primarul Ionel Ciunt, viceprimarii Teodor Balajel și Nicolae Fazakas, administratorul public, Calin Cristian Forț, coordonatorul Asociației Zona de Transport Metropolitan Zalau, Cristian Taloș,…

- Extinderea transportului public in zona periurbana a fost subiectul principal al discuției de astazi, dintre primarul Ionel Ciunt, viceprimarii Teodor Balajel și Nicolae Fazakas, administratorul public, Calin Cristian Forț, coordonatorul Asociației Zona de Transport Metropolitan Zalau, Cristian Taloș,…

- La data de 20 februarie, polițiștii Secției 3 Timișoara sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timișoara au reținut un barbat, in varsta de 49 de ani, banuit de savarșirea infracțiunii de furt calificat. Acesta a fost introdus in Centrul de Reținere și Arestare Preventiva…

- Zalauanii au așteptat multe luni ca ceasul din inima orașului cu care s-au obișnuit, sa fie din nou funcțional. In acest an nu au fost alocați bani in bugetul autoritaților locale pentru schimbarea acestuia, in schimb purtatorul de cuvant al Primariei Zalau ne-a anunțat in exclusivitate ca „reprezentanți…

- De mai bine de 20 de ani, zeci de elevi de gimnaziu din Panciu isi dau intalnire zilnic la Centrul ”Pinocchio”, acolo unde socializeaza, se joaca impreuna, isi fac temele pentru a doua zi si primesc o masa calda. Inceputul nu a fost usor, dar eforturile au dat roade in timp. Centrul a fost ani […] Articolul…