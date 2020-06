Soția lui Andrei Ștefanescu a transmis un mesaj dur persoanelor care il critica pe artist ca și-a pupat copilul inainte de a pleca la spital, dupa ce a aflat ca are COVID-19. Andrei Ștefanescu a avut un mesaj video pentur fanii sai pe care l-a postat pe Facebook, insa ulterior l-a șters. „Suntem la spital, dar suntem bine, suntem in stare buna. Vreau celor care mi-au scris, mii de mesaje am primit astazi, sa le spun ca sunt bine și ca abia aștept sa ies”, a spus artistul in filmuleț. Insa fanii acestuia au inceput sa il atace pe rețelele de socializare deoarece acesta a afirmat ca inainte de a…