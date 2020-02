Stiri pe aceeasi tema

- In aceste zile, la Poiana Brasov are loc competitia FIS SES Nation Cup dedicata schiului alpin. Marti si miercuri au avut loc primele patru intreceri la slalom urias, doua la feminin si doua la masculin, anunța MEDIAFAX.Romania a fost reprezentata de zeci de sportivi, iar in primele doua zile…

- Iulia Petruta Benga a castigat, miercuri, proba de slalom urias din cadrul competitiei de schi alpin FIS SES Nation Cup, in Poiana Brasov. Clasata pe locul secund marti, Benga a fost cronometrata cu timpul de 1 min 50 sec 60/100 (54 sec 62/100 in prima mansa, 55 sec 98/100, in mansa a doua), fiind urmata…

- FIS Children Trophy intre 10 si 14 februarie 2020, FIS SES 2020 Race in perioda 18-21 februarie 2020 Cea de-a treia editie a FIS Children Trophy va avea loc intre 10 si 14 februarie 2020, in Poiana Brasov, pana in prezent fiind inscrisi aproximativ 100 de sportivi. Acestia vin din…

- Peste 100 de cazuri de gripa, atat de tip A, cat si B, s-au inregistrat, in ultimele trei zile, la Spitalul pentru Copii din Brasov, numarul prezentarilor la Camera de Garda fiind de trei ori mai mare.

- Unpachet cu dulciuri expirate au primit zeci de copii din parteaPrimariei Chiajna, la festivitațile organizate de Craciun.Etichetele originale erau acoperite de altele, cu data modificata,fara insa ca pachetele sa fi fost desigilate.Descoperirea a fost facuta de parinți, insa dupa ce micuții mancasera…