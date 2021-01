Iulia Navalniia – sotia principalului opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii – a fost reținuta, sambata, de catre poliție. Anunțul a fost facut chiar de ea, pe contul sau de Instagram, unde a postat in timp ce se afla in duba. “Scuzati calitatea proasta (a fotografiei), lumina este proasta in duba politiei”, a scris Iulia pe pagina ei de Instagram, postand un selfie facut din interiorul mașinii. View this post on Instagram A post shared by @yulia_navalnaya Sute de manifestanți au fost reținuți, sambata, in Moscova și alte orașe din Rusia, unde au fost organizate proteste de susținere pentru…