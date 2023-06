Stiri pe aceeasi tema

- Dana Rotariu, sotia fostului international Iosif Rotariu, este internata, intr-o stare critica, intr-un spital din Turcia, trecand zilele trecute printr-o foarte grea operatie de cancer de colon cu mai multe metastaze, anunta CSA Steaua, care face apel la fani sa-l ajute pe fostul jucator, scrie News.ro."Iosif…

- Avioane NATO investigheaza zboruri rusesti neidentificate deasupra Marii BalticeAvioane de vanatoare ale NATO au efectuat mai multe misiuni pentru a investiga zboruri militare rusesti neidentificate deasupra Marii Baltice, au anuntat luni oficialitati militare lituaniene, potrivit DPA, anunța Agerpres.…

- O noua incercare in familia fostului mare international. Dana Rotariu, sotia lui Iosif Rotariu, a fost zilele trecute supusa unei interventii chirurgicale complicate si costisitoare in Turcia. Conform gsp.ro, Danei i-au fost extirpate doua tumori la colon. Starea ei a ramas in continuare destul de grava,…

- Familia lui Iosif Rotariu (60 de ani) trece din nou prin momente de cumpana. Dupa ce fiica lui adoptiva, Kassandra a suferit peste 50 de operații, acum și soția lui Rotariu, Dana, a trecut printr-un moment delicat. In urma cu trei saptamani, Dana Rotariu a fost internata la o clinica din Turcia, acolo…

- La doar noua luni de la decesul marelui actor Alexandru Arșinel, a murit și soția sa – Marilena. Aceasta și-a petrecut ultima perioada din viața in azil, unde fusese internata de catre copii. Marilena era paralizata de mai mulți ani, dupa un accident stupid, la gradinița nepotului sau. Anunțul morții…

- Anghel Iordanescu (72 de ani), fostul mare jucator al Stelei, a fost prezent in Ghencea la remiza „militarilor” cu Politehnica Iași, scor 1-1. Dupa meci, „Generalul” a vorbit despre situația roș-albaștrilor, care n-au drept de promovare nici sezonul acesta. „Din punctul meu de vedere, cred ca se putea…

- Florinel Coman a marcat pentru FCSB in victoria cu Sepsi, scor 2-1, dar nu l-a impresionat de Iosif Rotariu, fostul mare internațional. In direct la GSP Live, fostul mijlocaș al Stelei a declarat ca Florinel mai are mult de munca pana va deveni un jucator cu adevarat important și considera ca extrema…

- Fostul fotbalist Marian Aliuța (45 de ani) a aderat la alt cult religios. Acesta a devenit adept al Bisericii Profides. Fostul sportiv a recunoscut ca și-a inșelat soția, dar a decis sa se schimbe. „Vreau sa ma botez in apa Iordanului. Nu am fost ușa de biserica, am fost și eu prins, vazut prin ziare.…