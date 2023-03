Soț și soție, înjunghiați în casă de fostul iubit al fiicei lor. Femeia a murit în urma loviturilor O femeie din Ciorogarla, judetul Ilfov, a murit dupa ce impreuna cu sotul ei au fost injunghiati in casa. Fiul lor este cel care a anuntat crima la 112. Tatal acestuia a ajuns in stare grava la spital. Un atac ingrozitor a avut loc duminica seara in imediata apropiere a Capitalei. Doi soți din Ciorogarla […] The post Soț și soție, injunghiați in casa de fostul iubit al fiicei lor. Femeia a murit in urma loviturilor appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Crima oribila in localitatea Ciorogarla, din județul Ilfov, duminica seara, unde doi soți au fost injunghiați cu salbaticie de fostul concubin al fiicei lor. Din pacate, femeia in varsta de 50 de ani, și-a pierdut viața. Cei doi au fost gasiți injunghiați in casa de fiul lor minor, care a și sunat la…

- Crima terifianta, duminica seara, in județul Ilfov! Doi soți, cu varste de 50 și 52 de ani, au fost injunghiați de catre un barbat care a patruns in locuința lor. Femeia a murit in urma actului criminal, iar soțul acesteia a ajuns in stare grava la spital. Cel care a anunțat autoritațile in acest sens…

- Un atac ingrozitor a avut loc duminica seara in imediata apropiere a Capitalei. Doi soți din Ciorogarla au fost injunghiați de un barbat. Femeia a murit, iar soțul ei se afla in stare grava la spital.

- Un accident rutier grav s-a produs miercuri dimineața, pe DJ203 D, pe raza comunei Țintești din Buzau. Doua autovehicule, intre care și o mașina de pompieri, au fost implicate in accident. Un tanar a murit, iar trei pompieri au ajuns la spital. Un autoturism Dacia Logan care se indrepta spre municipiul…

- Un tanar in varsta de 21 de ani din Sebes a murit, duminica seara, dupa ce autoturismul pe care il conducea cu viteaza foarte mare s-a rasturnat intr-un sens giratoriu din oras. Accidentul a avut loc duminica seara, intr-un sens giratoriu din orasul Sebes. Imaginile de pe camerele de supraveghere care…

- Tarifele anuale pentru intretinerea unui loc in cimitir sau a unei nise la crematoriu au fost majorate cu 50%, potrivit unui proiect adoptat in sedinta de vineri a Consiliului General al Capitalei. Astfel, se modifica urmatoarele taxe: tariful anual pentru intretinerea unui loc de 3 mp in cimitire:…

- Un barbat din Genova a fost reținut de poliție dupa ce a furat mașina unui tanar, fara sa observe ca pe scaunul din dreapta se afla soția acestuia. Hoțul avea asupra lui și o arma alba. Proprietarul a povestit polițiștilor ca a lasat cheile in contact cand a coborat din mașina, deoarece soția a ramas…

- Salvamontiștii din Sighetu Marmației au recuperat, in noaptea de miercuri spre joi, patru cetațeni ucraineani. Aceștia se aflau la cota 1400, in Munții Maramureșului și la momentul sosirii salvatorilor doi dintre ei erau in șoc hipotermic. Unul dintre cei patru cetateni ucraineni recuperati din Munti…