- Incident șocant pe aeroportul Schiphol din Amsterdam. Un barbat a fost „aspirat” de motorul unui avion al companiei KLM, care se pregatea sa decoleze spre Billund, Danemarca, potrivit SkyNews și BBC, preluate de News.ro.

- Cantareata americana Nicki Minaj a fost arestata pe un aeroport din Olanda cu cateva ore inainte de a sustine un concert la Co-op Live din Manchester, relateaza skynews.com.Ea a fost retinuta pe aeroportul Schiphol din Amsterdam, fiind suspectata de posesie de droguri usoare.Minaj a postat o serie de…

- Un cunoscut alpinist roman a murit pe muntele Everest, la peste 7.000 de metri altitudine. Ghidul sau este cel care l-a gasit fara suflare in cort. Gabriel Viorel Tabara, in varsta de 48 de ani, a murit luni dimineața in Tabara III de pe Everest, situata la 7470 de metri altitudine. Decesul sau a fost…

- Colegiul Medicilor din Bucuresti anunta ca a declansat o cercetare in ceea ce priveste situatia de la Spitalul Sfantul Pantelimon, in urma acuzatiilor conform carora 20 de pacienti ar fi murit dupa administrarea necorespunzatoare a unui medicament. ”In urma informatiilor din spatiul public, Colegiul…

- Viorel Teaca, un fost polițist din Sibiu, le-a demonstrat fanilor de pe TikTok cum iți poți pierde permisul, daca dai cu parfum in mașina. ”Ce se intampla daca te oprește Poliția și te pune sa sufli in alcooltest? Ei bine, nu se intampla mare lucru, dar ce trebuie sa știi este ca, daca te dai […] The…

- Politistii din Caras-Severin au deschis o ancheta, dupa ce imagini cu un barbat care trage cu un pistol intre blocuri au fost publicate pe o retea de socializare. Imaginile cu tanarul care trage cu pistolul intre blocuri au aparut in mediul online, iar poliția a deschis o ancheta pentru a stabili cine…