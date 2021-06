Șoșoacă face campanie pentru PSD! Se înscrie în partid? Senatoarea Diana Ivanovici Șoșoaca (fosta membra AUR) se implica activ in campania PSD pentru Primaria Filiași, din județul Dolj, unde vor avea loc alegeri anticipate. Aceasta a fost prezenta intr-o acțiune electorala alaturi de echipa de campanie a candidatului PSD, Gheorghe Marin, prin satele aparținatoare orașului Filiași. Consilierul local PSD din Filiași, Ionuț-Razvan Enache a postat un mesaj de apreciere, mulțumindu-i senatoarei Șoșoaca pentru prezența: „Mulțumim doamnei senator, Diana Iovanovici-Șoșoaca, pentru prezența și susținere! Noi, cetațenii din localitatea Racarii de Sus, suntem… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

