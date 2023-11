SOS: Șeful SPP, Lucian Pahonțu, este în depresie Nemuritorul director al Serviciului de Protecție și Paza (SPP), Lucian Pahonțu, a disparut de ceva timp din prim planul activitaților cotidiene din motive mai puțin cunoscute. Managementul dictatorial și dezastruos al directorul Lucian Pahonțu a facut ca SPP sa se confrunte in prezent cu o criza acuta de personal și, colac peste pupaza, și cu mari probleme financiare . Dar, potrivit informațiilor noastre, atmosfera la nivelul SPP este una extrem de tensionata ca urmare a faptul ca șeful instituției, Lucian Pahonțu, a devenit nefrecventabil de cateva luni de catre subordonați cei mai apropiați,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

