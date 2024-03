Stiri pe aceeasi tema

- Luni, 11 martie, s-a incheiat runda a 18-a a sezonului regular din Liga 2 Casa Pariurilor, cu partida de la Mioveni dintre formația locala și CSA Steaua. In urma succesului cu 2-0, echipa antrenata de Constantin Schumacher se califica matematic in play-off și va lupta pentru promovarea in prima liga…

- Stadion: Eugen Popescu (Targoviște). Spectatori: 4500 Au marcat: M. Fedele (min. 20, 45+2), A. Zivkovic (min. 50) Chindia: Ius. Popescu – Max. Cojocaru (Romeo 70′), Ius. Cristea, C. Dinu (cpt.), Memolla – Pesic, Fedele, Rz. Tache, Bogaciuc, Rob. Moldoveanu – Zivkovic (Matiș 70′)Rezerve: Brinzea – Fl.…

- Simona Halep promite ca ia cu asalt circuitul WTA, dupa ce a scapat de suspendare, iar Sorana Cirstea (22 WTA) iși vede amenințat statutul de prima „racheta” a Romaniei. Aflata in SUA, la turneul WTA 1000 de la Indian Wells, Sorana Cirstea a facut mai multe postari dupa ce Simona Halep a anunțat victoria…

- Evenimentul inovator organizat de CEV pe 29 februarie se intoarce pentru a treia oara, dupa ce a reușit sa mobilizeze zeci de mii de participanți atat in 2016, cat și in 2020, pentru a juca volei și a promova acest sport in intreaga Europa! 29 februarie reprezinta o oportunitate unica, intalnita doar…

- Sezonul 2023/2024 se reia in Liga 2 Casa Pariurilor in aceasta luna, prilej tocmai bun pentru o perspectiva inedita asupra ediției pana la acest punct. Mai sunt 4 etape de disputat in sezonul regular, care se va incheia la jumatatea lunii martie, dupa care intram in febra play-off-ului și a play-out-ului…

- Salvamont Romania va prezinta cateva masuri pe care sa le intreprindeți daca sunteți martor la un accident pe partiile de practicare a sporturilor de iarna : 1. Nu intrați in panica. 2. Protejati victima prin marcarea locului accidentului prin amplasarea unei perechi de schiuri amplasate in X la 4-5…

- Ieri, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Gaești au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier soldat cu victime. Din primele verificari efectuate, polițiștii au stabilit ca un tanar, de 22 de ani, din comuna Cobia, in timp ce ar fi condus un autoturism pe strada Republicii, in…

- Conform raportului GASA pentru anul 2023, majoritatea fraudelor online au vizat utilizatorii de telefon mobil, cu un procent de 61%. Acest lucru este cauzat, in mare parte, de faptul ca exista o șansa mai mare ca utilizatorii de telefon mobil sa fie mai puțin atenți atunci cand sunt online. Astfel,…