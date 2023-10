Stiri pe aceeasi tema

- Sorin Ovidiu Vintu (67 ani), dar și Adrian Enache (57 ani) au devenit bunici! Baiatul controversatului afacerist a devenit taticul unei fetițe dupa ce iubita sa, Diana, fiica solistului sus amintit a nascut. Diana Enache și Ionuț Vintu sunt impreuna de patru ani, relație pe care au reușit sa o țina…

- Diana, fiica lui Adrian Enache, a nascut o fetița perfect sanatoasa. Sorin Ovidiu Vintu și celebrul artist au devenit bunici și sunt in culmea fericirii.E bucurie mare in familia lui Adrian Enache și a lui Sorin Ovidiu Vintu. Diana Enache și Ionuț Vintu au devenit parinți pentru prima data și traiesc…

- Bucurie mare in familia lui Adrian Enache. Fiica lui, Diana, a devenit mama pentru prima data, dupa ce a adus pe lume o fetița perfect sanatoasa. Vedeta a nascut in urma cu cateva zile, dar abia de curand s-a aflat ca Diana Enache a nascut.

- Podul peste Dunare din Braila a fost inchis circulației auto in noaptea de luni spre marți, in urma unei decizii a constructorului. Numeroase mașini au dorit sa traverseze podul in noaptea de luni spre marți la intrarea pe podul de la Braila. Șoferii se așteptau ca in minivacanța de Sf. Maria traversarea…

- Romanii au luat, pur și simplu, cu asalt granițele țarii in minivacanța de Sf. Maria. Peste 600.000 de oameni au tranzitat punctele de frontiera doar sambata, 12 august. Aproximativ 600.000 de persoane au tranzitat punctele de frontiera sambata, inregistrandu-se cele mai mari valori de trafic din acest…

- Producatorul de medicamente anglo-suedez AstraZeneca a inregistrat, vineri, profituri și vanzari mai mari decat așteptarile in al doilea trimestru, deoarece o performanța puternica a medicamentelor sale de succes impotriva cancerului a contribuit la compensarea pierderii vanzarilor de vaccinuri COVID-19.…

- Nicola și Mihai Alexandru au pus punct casniciei in 2007. La 16 ani de cand au luat-o pe drumuri separate, artista a vorbit despre relația cu acesta, dar și despre cum se ințelege cu viitoare soție a fostului soț.Nicola și Mihai Alexandru au ramas in relații bune pentru copiii lor, Maria și Jonathan,…