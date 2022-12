Stiri pe aceeasi tema

- Curtea de Apel București a admis in principiu, vineri, contestația in anulare formulata de Sorin Oprescu fața de condamnarea la 10 ani și 8 luni de inchisoare. Fostul primar este citat in 16 decembrie la instanța. Minuta instanței: „In baza art. 431 C.p.p. admite in principiu contestatia in anulare…

- Curtea de Apel Bucuresti a admis in principiu o contestatie depusa de fostul primar al Capitalei Sorin Oprescu, in care acesta solicita anularea condamnarii de 10 ani si 8 luni inchisoare primita intr-un dosar de coruptie. Admiterea in principiu este o etapa preliminara, urmand ca judecarea pe fond…

- Niculae Badalau, 62 de ani, ramane in arest preventiv pentru 30 de zile, dupa ce Inalta Curte de Casatie si Justitie (ICCJ) i-a respins joi, 8 decembrie, contestatia la decizia primei instante. Decizia este definitiva ICCJ a decis ca Badalau, aflat in arest preventiv pentru dare de mita si trafic de…

- Fiscul i-a transmis medicului Adriana Nica, iubita lui Sorin Oprescu, o somatie cerandu-i eliberarea unui imobil pe care statul urmeaza sa il valorifice. Actiunea vine la cinci luni dupa sentinta finala in dosarul de luare de mita pentru care fostul primar general a fost condamnat la 10 ani si 8 luni…

- Emanuel Bodrog, un clujean condamnat pentru crima și eliberat condiționat, a scapat de peste doi ani de pușcarie cu executare grație prescripției. Mama lui obținuse un ordin de restricție impotriva lui, dar el nu l-a respectat. In virtutea faptului ca el fusese condamnat la ani grei pentru o crima care…

- Președintele Klaus Iohannis nu va mai trebui sa achite amenda pentru afirmațiile referitoare la Ținutul Secuiesc. Magistrații de la Inalta Curte de Casatie si Justitie au anulat sancțiunea data de Consiliul National pentru Combaterea Discriminarii. Solutia instantei supreme este definitiva. „Admite…

- Fostul director al Directiei de Intreținere Drumuri Naționale și Autostrazi din cadrul CNAIR, Florea Dascalu, va mai sta o perioada in spatele gratiilor. Tribunalul Arad a prelungit, marți, pentru 30 de zile mandatul de arestare preventiva emis la cererea procurorilor DNA. Concret, anchetatorii DNA…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casație și Justiție au decis sa respinga acțiunea fostului președinte al Tribunalului Salaj, Patrițiu Daraban. El a contestat o decizie a Curții de Apel Cluj prin care judecatorul Luminița Firicel a menținut legalitatea interceptarilor facute de SRI in tandem cu procurorii…