„Saptamana viitoare, pe noul exercitiu bugetar Programul Operational Transport, din cele sase loturi de la Craiova la Caransebes, pe CFR, trei dintre ele vor fi lansate in licitatie, urmand ca in trei saptamani sa fie lansate si celelalte trei loturi”, a explicat Sorin Grindeanu, intr-o conferinta de presa sustinuta vineri la Timisoara. De asemenea, ministrul Transporturilor a anuntat sume record pentru Caile Ferate din Banat si anume 27 de miliarde de lei din fonduri europene. „Pe zona de CFR, pe toate cele trei programe europene de finantare, POIM, PNRR si viitorul POT, in total, pe regiunea…