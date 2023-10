Stiri pe aceeasi tema

- ”Termenul limita de terminare a acestei investitii, conform contractului, este 17 ianuarie 2024. Eu sunt convins ca pana la sfarsitul anului va fi decontata pe fonduri europene o suma din ce am discutat, undeva spre 97% din totalul investitiei. Se va termina. Pare ciudat ce va spun acuma, dar o sa vedeti…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anunțat ca va aduce la TAROM manageri corporatiști, ca soluție pentru pierderile pe care compania le inregistreaza de ani. „Orice ministru al Transporturilor dorește sa salveze un brand național cum e TAROM. Dar ca sa faci acest lucru, in acest moment, pot…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a transmis, joi dimineața, „sincere condoleanțe familiilor indurerate”, in urma exploziei de pe șantierul autostrazii A7, unde patru muncitori au murit, adaugand ca „a fost și este in permanenta legatura cu constructorul și autoritațile care au intervenit…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a fost intrebat miercuri, intr-o conferinta de presa, cum comenteaza faptul ca pe A0 Sud se inregistreaza intarzieri, in conditiile in care aceste loturi ar fi trebuit finalizate in acest an. “Nu va mai luati dupa Pro Infrastructura, aia sunt de la USR.…

- Sorin Grindeanu, ministrul Transporturilor, anticipeaza ca, pana la finalul anului 2024, vor fi dati in folosinta 250 de kilometri de autostrada si drum expres, rezultat al unor investiții de peste 10 miliarde de euro.

- ”E o problema pe care nu o avem noi ca tara in ultimul an sau in ultimii doi ani. De peste 25 de ani in Romania nu s-a cumparat nicio garnitura noua. 161 de garnituri sunt in achizitie, primele vor veni in aceasta toamna. Nu poti sa ai pretentii de conditii europene cand timp de peste 25 de ani nu s-a…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a anuntat, marti, la Timisoara, rezilierea contractului pentru drumul de legatura dintre A1 si DN69 (zona Sanandrei), afirmand ca nu este multumit de mobilizarea constructorului italian."Am constatat ca mobilizarea constructorului este foarte slaba: progresul…

- Finalul anului in curs va aduce, probabil, finalizarea lucrarilor la noul terminal de plecari externe de la Aeroportul Internațional Timișoara. Ceea ce era dificil de realizat, structura subterana a cladirii, a fost realizata, iar lucrarile la partea supraterana sunt avansate. …