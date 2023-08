Sorin Grindeanu despre denivelările din podul suspendat de la Brăila: „Exagerări!” Eu am trecut in acest week-end. Am fost la Galați și am mers și pe pod. Am vazut unele articole care spuneau ca sar camioanele in Dunare de la denivelari și așa mai departe... Eu ințeleg exagerarile și ințeleg ca sunt anumite denivelari cauzate de urmatorul lucru: la anumite temperaturi, exista restricții de tonaj. Asta e. Nu e doar pe podul de la Braila, ci peste tot. Nu au fost respectate, ințeleg. S-a ajuns la acele denivelari pe sensul dinspre Tulcea spre Braila cauzate de nerespectarea restricțiilor. Asta e ca și iarna, cand da CNAIR anunțuri de drum inchis și sunt niște domni care merg și… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

