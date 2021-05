Stiri pe aceeasi tema

- "Nu stiu absolut nimic, n-am vazut stirea. Daca s-a trimis in judecata, inseamna ca au fost informati cei care sunt inculpati. (...) Nu comentez. Am fost impreuna atunci in Statele Unite. Despre restul, e parte din dosar. Am fost de doua ori in calitate de martor audiat in acest dosar. Eu stiu ce s-a…

- Deputatul Sorin Grindeanu a declarat luni ca deplasarea sa in Statele Unite, efectuata in perioada in care era premier, alaturi de Liviu Dragnea, a fost platita din banii Partidului Social Democrat. El a sustinut ca nu cunoaste informatii referitoare la noul dosar al fostului lider al PSD…

- Deputatul PSD Sorin Grindeanu le-a recomandat, miercuri, colegilor sai din Parlament sa poarte masca de protectie, explicand ca nu este de acord cu cei care fac „un act de bravada” din refuzul de a o purta. „Tine pana la urma si de o chestiune de Regulament al Camerei. Am vazut ca sunt luari de pozitie…

- Liviu Dragnea nu mai poate fi membru al Partidului Social Democrat, dupa ce va iesi din inchisoare, a afirmat liderul PSD, Marcel Ciolacu, invocand statutul formațiunii. „Nu sunt specialist. Statutar, domnul Dragnea nu mai poate sa fie membru de partid”, a declarat Ciolacu, duminica, la Prima TV. El…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, spune ca liderul PSD, Liviu Dragnea, aflat în penitenciar, dupa ce a fost condamnat la trei ani și jumatate de închisoare, nu mai poate di membru de partid, statutar. Despre Viorica Dancila, liderul PSD afirma ca "pentru frustrari, anxietati, depresii,…

- Viorica Dancila a afirmat ca nu intelege de ce I seaduc acuzatii ca ar fi colaborat cu serviciile pentru candidature la alegerile prezidentiale, intrucat candidatura sa a fost votata in Comitetul Executiv al PSD. ”Nu am colaborat cu serviciile pentru candidatura mea. Daca ne uitam, aceeasi colaborare…

- Președintele PSD, Marcel Ciolacu, a declarat, duminica seara, la Antena 3, ca iși dorește pentru partidul pe care il conduce ”bunul simț” de pe vremea lui Ion Iliescu, ”profesioniștii” pe care i-a adus Adrian Nastase in partid și ”organizarea” de care a dat dovada formațiunea politica atunci cand era…

- Ministrul Sanatații a explicat ca transferul pacientului s-a facut atunci cat a fost ”tehnic posibil” și ca indoilelile referitoare la acest caz țin de modul in care a fost tratat. ”Pacientul a fost transferat de indata ce a fost gasit un loc in strainatate și a fost tehnic posibil, nu cred ca putem…