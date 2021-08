Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a facut precizari referitoare la modul de functionare a creselor si gradinitelor in situatia in care localitatile intra in carantina. Sorin Cimpeanu a anuntat ca unitatile de invatamant pentru prescolari vor functiona cu prezenta fizica si vor ramane deschise pana…

- Sorin Cimpeanu, ministrul Educației, a explicat ca elevii vor fi testați in cazul in care un coleg de clasa este depistat cu infecție cu SARS-CoV-2. Daca este confirmata o a doua imbolnavire, clasa va trece in online, insa autoritațile iau in calcul și ipoteza de a le permite celor vaccinați sa participe…

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a prezentat, joi, la sediul Guvernului, o parte din variantele luate in calcul de autoritațile centrale și specialiștii din domeniul sanitar cu privire la regulile pentru noul an școlar care incepe pe 13 septembrie: - Cel tarziu pe 1-3 septembrie vom prezenta…

- Școala va incepe pe 13 septembrie cu prezența fizica pentru toți elevii, fara scenarii de funcționare, spune ministrul Educației, Sorin Cimpeanu. „Bazandu-ma pe informațiile pe care le am in limite de competența, bazandu-ma pe cunoașterea condițiilor din școli, in care regulile sanitare au fost respectate…

