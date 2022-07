Sorin Cîmpeanu: În 2027, trebuie să avem 10.000 de consilieri şcolari Romania trebuie sa aiba in 2027 in unitatile de invatamant 10.000 de consilieri scolari fata de putin peste 3.000 cati sunt in prezent, a declarat, joi, ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu „In anul 2027, trebuie sa avem 10.000 de consilieri scolari in scolile din Romania. In prezent, sunt putin peste 3.000 de consilieri scolari in toata Romania (3.138). Sunt situatii in care un singur consilier scolar trebuie sa asigure servicii de consiliere pentru 2.400 de elevi. Acest lucru este in mod evident imposibil, intr-o perioada in care este nevoie mai mult decat oricand de consiliere scolara”, a afirmat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

