Stiri pe aceeasi tema

- Bugetul pe acest an cuprinde o crestere de finantare pentru invatamant, de 241,8 milioane lei in valoare absoluta, a informat Ministerul Educatiei, citat de Agerpres , dupa ce Executivul a aprobat vineri, 19 februarie, proiectul legii bugetului de stat pe anul 2021 „Aceasta crestere este inregistrata…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a discutat miercuri cu reprezentantii sindicatelor din domeniu, in cadrul unei intalniri organizate la Guvern de premierul Florin Citu, despre salarizarea personalului din invatamant, necesitatea urgentarii vaccinarii personalului din educatie si masurile de reforma…

- „Este nevoie de digitalizarea educației. Vom avea nevoie de predare online. Predarea digitala va avea o pondere mai pronunțata și dupa pandemie. Trebuie continuate eforturile in direcța conectivitații, a echipamentelor de IT”, a declarat Sorin Cimpeanu.Sorin Cimpeanu a vorbit și despre reluarea cursurilor…

- Deputatul PNL Alexandru MURARU, vicepreședintele Comisiei de Educație din Camera Deputaților, subliniaza faptul ca educația va primi cei mai mulți bani din ultimii 30 de ani in 2021: 8 miliarde euro. ”Sunt alocați 5.7 miliarde euro Ministerului Educației de la bugetul național, prin Planul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, s-a declarat multumit de bugetul alocat in 2021 domeniului pe care il gestioneaza, mentionand ca suma este cu circa 3 miliarde de lei mai mare decat cea de anul trecut. „Anul trecut, erau Ministerul Educatiei si Cercetarii si bugetul ministerului era impreuna, educatie…

- Cel mai mare instrument financiar al Uniunii Europene din istorie, Mecanismul de Redresare si Rezilienta, este supus la vot in Parlamentul European marti, 9 februarie. Bugetul stabilit de Comisia Europeana pentru acest mecanism este de 672 de miliarde de euro. "Simt o mare responsabilitate…

- Vicepresedintele PSD, europarlamentarul Victor Negrescu, a declarat marti ca a avut o intalnire cu Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, pentru a-i prezenta propunerile PSD in ceea ce priveste redeschiderea scolilor, a solicita alocarea pentru educatie a unui buget mai extins si a 10% din Planul National…

- Ziarul Unirea In județul Alba vor putea fi realizate investiții de peste jumatate de milliard euro: S-a lansat planul național de recuperare și reziliența in valoare de peste 30 miliarde euro Ministerul Fondurilor Europene a lansat in consultare publica Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR),…