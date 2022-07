Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a anuntat ca au fost transpuse in texte de lege principiile Proiectului „Romania Educata”, iar miercuri vor fi lansate in dezbatere publica cele doua proiecte. „Astazi 12 iulie, la un an de la prezentarea raportului final al Proiectului Romania Educata, Ministerul…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu a prezentat, marti, la sedul ministerului, proiectele de lege ale educatiei nationale din cadrul proiectului Romania Educata, el afirmand ca aceste legi nu realizeaza o cosmetizare a sistemului de educatie ci sunt cu adevarat o reforma a sistemului de educatie…

- Ministerul Educatiei a transpus in texte de lege toate principiile din Proiectul Romania Educata, a declarat Sorin Cimpeanu. Cele doua proiecte de legi – pentru invatamantul preuniversitar si oentru invatamantul superior – au strans laolata opiniile a 10.000 de persoane si organizatii, fiind cea mai…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca subiectele de la Evaluarea Nationala si Bacalaureat vor fi adaptate perioadei de doi ani in care elevii au invatat in conditii de criza sanitara. „Atata vreme cat aceasta perioada de criza sanitara a insemnat o catastrofa educationala pentru orice sistem…

- Ministrul Educatiei, Sorin Cimpeanu, a declarat ca astazi va fi lansata in dezbatere publica Strategia de educatie financiara.Astazi vom lansa in dezbatere publica, pentru o perioada de trei saptamani, Strategia pentru educatie financiara. ... Ea ar trebui sa fie raspandita pe mai multe discipline,…