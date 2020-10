Stiri pe aceeasi tema

- Cine a spus ca doar femeile iși schimba parul dupa ce trec printr-o desparțire? Cuza de la „Noaptea Tarziu” este dovada vie ca și barbații pot face același lucru! Dupa ce el și Ramona Olaru s-au desparțit de curand, cantarețul a dat iama in saloanele de infrumusețare pentru o transformare spectaculoasa…

- In Casa de Papel a facut furori, iar toate fanele au fost innebunite dupa el, chiar daca rasul lui era adesea enervant. Denver a cucerit fanii serialului inca din primele episoade, dar se pare ca abia s-a dezlanțuit.

- Jonah Hill este unul dintre actorii de la Hollywood care, de-a lungul timpului, au trecut prin transformari spectaculoase. In varsta de 36 de ani, Hill a fost supranumit "grasuțul de la Hollywood", insa actorul a reușit sa slabeasca considerabil, motiv pentru care publicul trebuie sa lase in urma aceasta…

- In ultima perioada in viața Laviniei Parva s-au intamplat foarte multe transformari. Vedeta a devenit mamica, iar ulterior a decis sa dea mai multe kilograme jos, insa acum a hotarat sa renunțe și la parul cu care s-a facut consacrata!

- Achiziția de motociclete, ATV-uri și scutere a inregistrat o revenire spectaculoasa in ultimele doua luni in Romania, dupa scaderi semnificative in lunile aprilie și mai din cauza pandemiei de coronavirus, anunța MEDIAFAX.Asociația Producatorilor și Importatorilor de Automobile (APIA) anunța…

- Soția lui Ștefan Banica este complet schimbata. In aproape un an de la naștere, Lavinia Parva a slabit nu mai puțin de 30 de kilograme. Aceasta a revenit la silueta pe care o avea in tinerețe, cand era manechina, ba chiar arata mai bine decat inainte de a ramane gravida. Vezi cum arata bruneta in […]…

- Telescopul Hubble a surprins o imagine uimitor de clara a modului in care se manifesta vara pe Saturn, scrie CNN. Fotografia a fost facuta pe 4 iulie, cand planeta se afla la 1.350.239.616 km distanța de Pamant, potrivit unui comunicat al NASA.

- Xonia a slabit considerabil chiar in perioada in care multe persoane au luat in greutate din cauza perioadei pandemice. Cum arata acum cunoscuta cantareața? A fost surprinsa alaturi de o prietena. Xonia a slabit mult in ultimele luni Cunoscuta cantareața romanca ce a fost crescuta in Australia a avut…